2021: ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನ, ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

oi-Balaraj Tantry

ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಕೊರೊನಾ ರಗಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವಿಜ್ರುಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿಶ್ಚಿತ.

ಎರಡನೇ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸರಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಸಾಲುಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸರದಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ಭೀಮನ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸರಳ ಆಚರಣೆಯೋ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಜೋಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯೋ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

2021ರ ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಅಶ್ವಯುತ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಿದೆ:

