ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2021: ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಮಹತ್ವ, ದಿನಾಂಕ

ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ದೀಪವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು (ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದನು. ಈ ದಿನ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ : ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ತ್ರಿಪುರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶಿವನು ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶುಭ ಸಮಯವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:29 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ : ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ (Astrology) ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ದೀಪದಾನ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು:

-ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ.

-ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಂದನೀಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

-ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಿಷಿದ್ಧ

-ಈ ದಿನ ಅಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಬಡವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

-ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಮಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ 5 ದಿನ ಈ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ದೀಪ ದಾನ: ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ದೀಪ ದಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನದಿ ಮತ್ತು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಋಣಭಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತಪಸ್ವಿನಿಯ ಪೂಜೆ: ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವ, ಸಂಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತತಿ, ಅನಸೂಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾ ಈ 6 ತಪಸ್ವಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಖಡ್ಗಿ, ವರುಣ ಹುತಾಶನ್ ಮತ್ತು ಶಶುಕ ಸಂಜೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಧೂಪ-ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶೌರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಉಪವಾಸ: ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಾಗದಂತೆಯೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಗರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

English summary

Purnima Tithi or Full Moon Day plays a significant role in the Hindu calendar. It is deemed auspicious for various reasons and is often chosen for performing the Satyanarayan Puja. Interestingly, since twelve lunar months (consisting of two Moon fortnights) make an annual Hindu calendar, devotees observe twelve Purnima Tithis. And each has a specific name and significance.