ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2022: ಯಾವ ಸಮಯ, ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಮನೆಗೆ ಗಣಪತಿ ತರಬೇಕು?

ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವಾದರೆ 31ರಂದು ಗಣೇಶನ ಉತ್ಸವ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೂ ಬಹಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಕೂರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2022: ಗಣಪತಿಗೆ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಶಕ ಸಂವತ 1944, ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ 2079ರ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕನ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ವಿಶಕುಂಭ ಮತ್ತು ಬವಕರಣ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

