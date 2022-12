Year End 2022: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟಾಪ್‌ 5 ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

Features

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12: 2022 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅತೀವ ವಿವಾದವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಚೋಧಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಯುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಹಗೆತನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರೆ ನೂಪುರ್‌ ಶರ್ಮ ಅವರು. ಇವರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Year Ender 2022 : We have all heard Indian politicians make Controversial statements. Here is the list of problematic statements made by politicians in 2022. Take a look.