2021ರ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: "ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಯಾರಪ್ಪಾ"?

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17: ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 2021ರ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

2020ರ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2021ರ ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಿದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು 2021ರಲ್ಲೂ ಜನರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು.

ಇಲ್ಲಿವೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 8 ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊಗಳು

2021ರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುವು. ಯಾವ ಫೋಟೋ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಫೋಟೋ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗಿ.

Take a glance at the photos that rocked the internet and pulled netizens to lose their passive mode in 2021. Take a look.