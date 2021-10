ವಿಜಯ ದಶಮಿಯಂದು ರಾವಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ; ಮಥುರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ

Features

oi-Sunitha B

ಮಥುರಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15: ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ದಸರಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತ ಆಚರಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮಥುರಾದ ಲಂಕೇಶ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜ್ಯವಾಗಿ ರಾವಣನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಲಂಕೇಶ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂವೀರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷ(ಕಳೆ)ಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸುಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಸರಸ್ವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಸರಸ್ವತ್ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Ravana was worshipped at a Shiva temple here on Friday when the country celebrated Dusshera to mark the victory of Lord Ram over the demon king. Know more.