ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ದುಬಾರಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು 300ರೂ ಅಥವಾ 500ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ.. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಸಾಮಾಜ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಗನ್‌ಪಲ್ಲಿ, ದುಸ್ಸೆಹ್ರಿ, ಅಲ್ಫೊನ್ಸೊ, ಲಾಂಗ್ಡಾ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಗೆ 250-300 ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಂಬಲು ಅಸಾದ್ಯವಾದ್ರು ಇದು ನಿಜಾನೇ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಮಾವು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಪಾನ್‌ನ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

The purple mango aka Miyazaki mango is the world’s most expensive mangoes cultivated in Miyazaki city in Japan. The Miyazaki mango is priced at around Rs 2.70 lakh per kg in the international market.