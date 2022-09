World Gratitude Day 2022: ಕೃತಜ್ಞತೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಡಿಪು; ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇದು ಮೂಲ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಕೃತಜ್ಞತೆಗೂ ಕೃತಘ್ನತೆಗೂ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದರೆ, ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಕೃತಘ್ನತೆ ದ್ರೋಹವಾದರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಕೃತಜ್ಞನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನಾದರೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಕೃತಘ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜೀವನ ಸತ್ಯ.

ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ವಿಶ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದರೂ ನಾವು ಗೌರವ ತೋರುವುದೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮಿಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಬಹುದು.

English summary

September 21st on every year is celebrated as world gratitude day. In 1965, Swamy Chinmayananda first proposed the idea. From 1966 it is celebrated in many countries.