ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನ- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಳನೀರು ರುಚಿ ಹತ್ತದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಳ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿಯ ಆಹಾರಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿಗೆ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬಾಯಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಔಷಧದವರೆಗೂ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಈ ಮರದ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎನ್ನಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ; ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ತೆಂಗು ಬಹಳ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಬೆಳೆ. ನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ತೋಟ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ತೆಂಗು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯೂ ಹೌದು.

ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನವನ್ನು ಮಾರು ಮೊದಲು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು, ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು, ತೆಂಗು, ಎಳನೀರು ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

30ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ? ವಿಲನ್ ತೂಕವೋ, ಬೊಜ್ಜೋ?

English summary

Know how World Coconut Day Came to Existence, Know what health benefits we have from coconut, and different products of coconut and its tree.