ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್... ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾವ್ನೀ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟ, ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಡೆಸುವ ಕಿತಾಪತಿ, ಲಡಾಖ್ ಬಳಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘರ್ಷ, ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗು ಬಂದಿಳಿಯಲಿರುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ.

ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಏರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶ, ಲಡಾಖ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಮಾವೋ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟೇ ಇದೆ. ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಐದು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಬುದು ಚೀನಾದ ಆಂಬೋಣ.

ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾವನೀ ಎಂಬುವರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲುದಂತೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸೇನಾಬಲದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಡ್ರಾಗನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್.", "ಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್‌ಓವರ್...", ಮತ್ತು "ಆಪರೇಷನ್ ಪರಾಕ್ರಮ್: ದಿ ವಾರ್ ಅನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್". ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; "ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್..." (The Last War: How AI Will Shape India's Final Showdown With China).

