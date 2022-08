30ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ? ವಿಲನ್ ತೂಕವೋ, ಬೊಜ್ಜೋ?

Features

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ 30 ದಾಟದ ಮಂದಿಯಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಐದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯೋಮಾನದವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಗುವುದು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಶೇ ೨ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

'ಹೊಗೆ' ಎಳೆಯೋರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯಾ? ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಮಪಾನ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಂಟು?

ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗ ಎಂಐ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

Oxford University researchers have found that people with extra waistline has higher risk for heart attack. Here are few reasons why under 35 people are getting heart complications.