Features

oi-Balaraj Tantry

ಹಾನಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಿವರಾಜ್ ಸಜ್ಜನರ ವಿರುದ್ದ 7,373 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು 'ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರಿನ ಅಳಿಯ' ಎಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ.

ಸೋಲು ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅದೇ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕ ತೋರುವುದು ಮಾಮೂಲಿ.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಹಾಗಾದರೆ, ಹಾನಗಲ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಾನಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಿಯಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಹಾನಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ: ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ?

ಹಾನಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಮುನ್ನವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಬಣಗಳು, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Congress Candidate Srinivas Mane won in Hanagal By Election; Question is Who will get credit in Congress Party for Hanagal By Election Victory. Read on.