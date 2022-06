ಪಂಜಾಬ್‌ ಎಎಪಿಯ ಕೋಟೆ ಕೆಡವಿದ ಸಿಮ್ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಯಾರು? ಅಕಾಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ

Features

oi-Sunitha B

ಸಂಗ್ರೂರ್ ಜೂ. 27: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಂಗ್ರೂರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ (ಅಮೃತಸರ) ಸಿಮ್ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಎಎಪಿಯ ಗುರ್ಮೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 5822 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಅಮೃತಸರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಡೆಸಲಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್ ನಂತರ 1984 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ IPS ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 6 ರಂದು, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೆಡವುವ ಮೂಲಕ ಸಿಮರ್ ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಮರ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

English summary

Aam Aadmi Party has suffered a major setback in the by-election for the Sangrur Lok Sabha constituency in Punjab. Here, Shiromani Akali Dal (Amritsar) Simranjit Singh Mann defeated Amar's Gurmeil Singh by 5822 votes. Who is Simranjit Singh Mann?