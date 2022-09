ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಆಡಳಿತ ತೊಲಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ನೂತನ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2015ರಿಂದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಐದನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ಗೆ ಸೋಲು

ಆದರೆ, ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ದೃಢಮನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರೆಂದು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಈಗ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು ರಿಷಿ ಸುನಕ್. ಇದು ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Mary Elizabet Truss was a liberal democrat supporter before changing over to conservative party after college education. What made her to transform into different path?