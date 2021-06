ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ, BBV154 ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯೇ?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 07: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಟ್ರಾನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಸೂಚಿ ಆಧಾರಿತ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹುಬೇಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ದೊರೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ , ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೂಗಿನ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಂಜ್​ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 260 ಕೋಟಿ ಸಿರಿಂಜ್​ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹನಿಗಳ ರೂಪದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೂಗಿನ ಹನಿಗಳ ಲಸಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯೇ.

ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಭಯಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದೆ ಉಳಿದ ಅನೇಕರ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶುಭಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಭಯ ಇದ್ದರೂ ಸೂಜಿಯ ಭಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹನಿಗಳ ರೂಪದ ಲಸಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

