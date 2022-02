ಹಿಜಾಬ್‌ ಎಂದರೇನು, ನಿಖಾಬ್‌-ಬುರ್ಕಾಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

Features

oi-Mayuri N

ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹಿಜಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದವು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿನ ವಿಚಾರವೇ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿಚಾರವೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾದುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್‌, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೀಲಿ ಶಾಲುಗಳು ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹಿಜಾಬ್ ಆಯ್ತು, ಕೇಸರಿ ಆಯ್ತು; ಇದೀಗ ನೀಲಿ ಶಾಲು ಸರದಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದವು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್‌ ಎಂದರೇನು? ನಿಖಾಬ್‌, ಬುರ್ಕಾ, ಹಿಜಾಬ್‌ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡುವ ಈ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ಏನು, ನಿಖಾಬ್‌-ಹಿಜಾಬ್-ಬುರ್ಕಾ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ: ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

Hijab row: What is Hijab? Read on to know what is the Difference Between the Hijab, Niqab and Burka in kannada.