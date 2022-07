Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 15: ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಸಂಸದೀಯ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗುರುವಾರದಂದು 50 ಪುಟಗಳ 'ಅಸಂಸದೀಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ' ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಸದೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ.

ಸಂಸತ್‌ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣ ಹಾಗು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ. ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಟೀಕಿಸಬಾರದು, ವಿಮರ್ಶಿಸಬಾರದು. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸರಕಾರ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ನಾಯಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಸದೀಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಷೇಧಿತ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಅಸಂಸದೀಯ ಎನಿಸುವ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

