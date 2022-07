Features

oi-Minuddin Nadaf

ಒಡಿಶಾದ ಕುಚಿಂಡಾ ಖಾರವಿರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಡಿಶಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಆರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕುಚಿಂಡಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಕಾವು ಕುರಿತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕುಚಿಂಡಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಳಿಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕುಚಿಂಡಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಒಡಿಶಾ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಡಿಶಾದ ಕುಂಚಿಂಡಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡುವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಚಿಂಡಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಡಿಶಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ (ORMAS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ SGS ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಚಿಂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಕಟುತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

For years, Andhra Pradesh has cornered much of India's chilli exports, riding on the back of Guntur chilli. Now, the Spices Board of India has found that the Kuchinda chilli, grown in Odisha, may well be spicier, War Of Spices Between Andhra Pradesh And Odisha: Is Kuchinda Chilli Hotter Guntur Chilli? here more.