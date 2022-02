ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯೇ ಐ ಲವ್ ಯೂ

Features

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಅಚಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಜಿಸಿದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲದು.. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಗಾತಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಮಯ.

ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವೆನ್ನುವುದು ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬದುಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್, ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕೈಹಿಡಿದು ನಲಿದಾಡಿದವರ ಪೈಕಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈಗ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೋವು ನಲಿವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ತಪ್ಪದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಸಂಗಾತಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ನೀಡಿಬಿಡಿ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯೂ, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಮದ ನಾಟಕವಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೀಚಕರಾಗದೆ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪ್ರೇಮದೇವರಾಗಿ ಬಿಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮಕಾಲ.. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೊಂಥರಾ ಮಜಾ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೃದಯ, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಹೌದು.

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ನೂರಾರು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ವಿಷಯ. ಪ್ರೇಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ಅದೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರೀತಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ.

Valentine's day special article. Share your love with the person who come with your life journey. Just say i love you.