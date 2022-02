ಯುಪಿ 2ನೇ ಹಂತದ 25% ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್: ಎಡಿಆರ್

Features

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 9: ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರತಿಶತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 586 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 584 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 147 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, ಎಸ್‌ಪಿಯಿಂದ 52 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 35, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ 54 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 23, ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯಿಂದ 55 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 20, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 53 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 18, ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿಯಿಂದ 3 ರಲ್ಲಿ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಎಪಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾದ 49 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Nearly 25 per cent candidates contesting the second phase of UP elections have a criminal background. According to an analysis released by the Association for Democratic Reforms (ADR) which has analysed affidavits of 584 out of 586 candidates, nearly 147 have criminal cases.