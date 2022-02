Features

ಲಕ್ನೋ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23: ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀನಾ ಈ ಬಾರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರೀನಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ 'ಹಳದಿ ಸೀರೆ' ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಧಿರಿಸಿನಿಂದಲೇ ಮಿಂಚಿದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಕಪ್ಪು ಟಾಪ್‌ ಹಾಗೂ ಬೇಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು.

2019 ರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ರೀನಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತೋಳಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪು ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋದ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ PWD ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಟಾಪ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ರೀನಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸದಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಸಹ ಎಂದು ರೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋದ ಬಸ್ತಿಯಾ , ಗೋಸೈಗಂಜ್ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 114 ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಅವರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಥೋಡಾ ಚೇಂಜ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ (ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬೇಕು) ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.

ಮಿಸ್ ಜೈಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರೀನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯೂ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ ದ್ವಿವೇದಿ ತಾವೇ ಮುಂದಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Reena Dwivedi, dressed in a yellow sari, was most talked about during her voting duty in Lucknow during the 2017 assembly and the 2019 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. Now, she is preparing for the fourth phase of the Uttar Pradesh assembly elections 2022, which will take place on Wednesday.