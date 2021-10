ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಂದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿ

Features

oi-Sunitha B

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಂತಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ದಿ ಸನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ NYU ಲ್ಯಾಂಗೋನ್ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

English summary

In America, for the first time in the world, pig kidney transplant has been done in the human body. This feat was done by surgeons at NYU Langone Health Medical Center in New York City.