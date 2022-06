ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಧುಮೇಹ : ಐಸಿಎಂಆರ್ ವರದಿ

Features

oi-Naveenkumar N

ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮಧುಮೇಹ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್‌ 1 ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿವೆ.



ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25-34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

India has nearly 95,600 cases of Type 1 diabetes among children below 14 years of age, and every year, around 15,900 fresh cases are being reported in this age group.