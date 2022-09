ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಚೀತಾಗಳೇನೋ ಬಂದವು, ಮುಂದೆ ಅವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲವೇ?

Features

oi-Mamatha M

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ.19: ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿರತೆಗಳು ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ನಾಮವಾದ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಚಿರತೆಗಳ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Translocating African Cheetahs To India: Experts say that India does not have the habitat or prey species for wild, free-roaming African cheetahs. know more.