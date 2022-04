ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಾರ್

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 26: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ 3.36 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ಹಣದಿಂದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್, ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಜಿಗ. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಈಗ ಮಸ್ಕ್ ಪಾಲು, ಸಿಇಒ ಪರಾಗ್ ಅಗರವಾಲ್ ಪರಿಪಾಟಲು

English summary

Know how Elon Musk took over Twitter from last few months. The business tactness, shrewdness of Musk is all to see here. Here is a glimple of timeline of twitter taker-over by Elon Musk.