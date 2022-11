Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಸ್ಸೌ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೇಶವಾದ ಬಹಾಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೀಗ್ರಾಸ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರಣ್ಯವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 92,000 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೀಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಹುಲ್ಲು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 'ಬಯಲು' ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮಾನಗಳು ಈ 'ಬಯಲು'ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರು ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.

With the help of data from instrument-equipped tiger sharks, a study in @NatureComms characterizes a seagrass ecosystem in the Bahamas, which may be the world’s largest example of such a system. https://t.co/8xH8o2SVNt pic.twitter.com/nVHjEOikQI