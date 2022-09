ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 3 ಚಿರತೆ ಕೊನೆಯ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದನು ಮಹಾರಾಜ: ಕಾರಣವೇನು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದವರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಚೀತಾ ಯೋಜನಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ 8 ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿರತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ' ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಚೀತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚಿರತೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಎಂಬುದು ಸಹ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚಿರತೆ ಯಾರು ಬೇಟೆಯಾಡಿದರು ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

Cheetahs have reappered in India after long 70 years. Before completely vanishing, know who hunted down the last 3 cheetahs in India. As per reports, it is Maharaja of Koriya who hunted those cheetahs in 1947 Read more