ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಬಹುದು!

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು, ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯುವ ಸೆಕೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದರೆ ಒಂಥರಾ ಹಿಂಸೆ ಎನಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಪಾಡಂತು ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಂತು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸುಸ್ತಾದವರು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗೋಣ ಎಂದರೆ ಸೆಕೆ ಜತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಕಾಮಾಲೆಯತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ!

The rainwater that has poured, has accumulated on the one hand, leading to the production of mosquitoes.