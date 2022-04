ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುವ ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್

Features

oi-Lavakumar B M

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಣಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಏಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಾಗಿಯಷ್ಟೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿಯೂ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಕಾಮಾಲೆಯತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ!

English summary

There is usually a high demand for lemon juice in the summer. People want it because lemons have the power to relieve tiredness.