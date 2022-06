ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಪತ್ತೆ

Features

ಸಸ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇರಿಯಾ ಫರ್ಸೆಲ್ಲಾಟಾ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮಂಡಲ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಂಶೋಧನೆ) ಸಂಜೀವ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಹರೀಶ್ ನೇಗಿ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಮನೋಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಬಾಟನಿ' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 106 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಜರ್ನಲ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವ ಸಸ್ಯ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಯೋಜನಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ವರ್ಟ್ಸ್‌ (bladderworts) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಸ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಗೊದಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಿರ್ವಾತ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಜಾ ನೀರು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಲೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವ್ಯ ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಿ ಹೇಳಿದರು.

