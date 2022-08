Raksha Bandhan 2022 : ಅಣ್ಣನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾವಾಗ ? ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಿಂದ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನವು ಭದ್ರಾನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತರು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಚೋಘಡಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭದ್ರಾ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನವೂ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನದಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.35ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.16 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.25 ರವರೆಗೆ ಭದ್ರನ ನೆರಳು ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8.25ರ ನಂತರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಭದ್ರನ ನೆರಳು ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉದಯ ತಿಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.35ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 11ರಂದು ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.16 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಉದಯ ತಿಥಿ 12 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.

ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ ಭದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಸಿಂಧುದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿನಾಶಕಾರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭದ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು, ಇದು ಪಂಡಿತರ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯು ಭದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಚೋಘಡಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೂ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.

