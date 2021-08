ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದರ ಕುರಿತ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳು: ಡಾ. ರವ್ನೀತ್ ಜೋಶಿ

Features

oi-Nayana Bj

ಶಿಶುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲೇ ಅಮೃತ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡಬಹುದಾ?, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ?, ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸಿದರೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಬಹುದೇ? ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಂ.ಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ರವ್ನೀತ್ ಜೋಶಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಕೊರೊನಾ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಅದಲ್ಲದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಿಶುಗಳು ಕೊರೊನಾ ತುತ್ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ರವ್ನೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರವ್ನೀತ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರರ್ಥ ತಾಯಂದಿರು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ತಾಯಂದಿರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊರೊನಾ ಬಂದಿರುವ ಶಂಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ತಾಯಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು, ಜತೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಎದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸಬೇಕು. ತಾನು ಮುಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಶಿಶು ಅನಾರೋಗ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲಿನ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎದೆಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಕಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನೆರವಾಗುವುದು. ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸೋಂಕು ರಹಿತ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ಎದೆಹಾಲಿನ ಪಂಪ್, ಶೇಖರಣೆ ಡಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ ಬಳಸಿ. ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವುದು. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

