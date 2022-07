ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ದೇಶದ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಭವನವನ್ನು 2,00,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇದೇ ಜುಲೈ 24ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್‌ ಕೋವಿಂದ್‌ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೇಶದ 15ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಇಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯ ವೇತನ ಎಷ್ಟು, ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ದೇಶ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Rashtrapati Bhavan of India in New Delhi is the official residence of the President of the country. The building is built on an area of 2,00,000 sq ft. Today it has emerged as the largest democracy and a leading developing country. Find out what facilities are available for first citizen.