ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2021: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರ?

ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಿದ್ದು ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಈ ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆರಳು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ (ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2021) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರ ನಂತರ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಭೂಮಿಯು 97 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19 ಕ್ಕೆ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ದಿಗಂತದ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಈ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ನ.19ರಂದು ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಎಲ್ಲಾ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ‌.ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಗ್ರಹಣದ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಬಹುದು.

ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವು ನ.19ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 580 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂದು ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನ ನೋಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಆಗಲಿದೆ. NASAದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯು ನ.19 ರಂದು ಸುಮಾರು 2.19 ESTಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 12.49 PM) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಹಣವು 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲು 1.02 AM EST ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅರೆ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳಿನ ಹಗುರವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಕತ್ತಲೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ನಂತರ ಚಂದ್ರನು 2.18 PM ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ಆಳವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ನೆರಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. 5.47 ಕ್ಕೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಚಂದ್ರನು ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಳವಾದ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು 6.03ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

