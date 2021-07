Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 02: ಕೊರೊನಾ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ? ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಂತೂ ಕೊರೊನಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇ. ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ "ಆನ್‌ಲೈನ್" ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗಿರುವ ತೊಡಕೇನು ಕಡಿಮೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2020-21 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 1-10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಯೋಚನೆಗೆ ದೂಡುವಂತಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

More than 14 lakh students in karnataka dont have even basic obile set and almost 40% of students completely not getting education, says education department survey