oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 23: ಓಡಾಡಲು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಂಚಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಲಾ, ಊಬರ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್) ನಿನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

It's official. Now, track @cpronammametro trains on real time basis via @googlemaps https://t.co/a0810qnqjo pic.twitter.com/D6OB5tB7Sm

"ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನಾವು ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೈನು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಬಹುದು," ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

BMRCL has signed MoU with Google to provide real time data of metro trains in Bengaluru. Now one can view metro trains real time of their arrival to particular station.