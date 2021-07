ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನೊರೊವೈರಸ್‌ ಎಂದರೇನು? ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ?

Features

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೊರೊವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಿಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನೊರೊವೈರಸ್ ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ ನಂತರ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸೇಫ್ ಎಂದ ಅಧ್ಯಯನ

ಪದೇ ಪದೇ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂಕಿ ಬಿ ವೈರಸ್ ಕೂಡಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

The Public Health England (PHE) has issued a warning of an increase in the number of cases of the vomiting bug norovirus. The official PHE data revealed that the highly infectious norovirus is widespread in the summer season and has been spreading drastically over the past few weeks among preschool children in nurseries and childcare facilities.