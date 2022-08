ಲಾಂಚ್‌ ಆಗಲಿದೆ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮೂನ್ ರಾಕೆಟ್‌; ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು!

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I ಮಿಷನ್‌ನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮೂನ್ ರಾಕೆಟ್‌ನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 39Bಗೆ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮಿಷನ್ ಇದೇ ಸೋಮವಾರದಂದು (ಆಗಷ್ಟ್‌ 29ರಂದು) ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಬದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ 42 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಮಾನವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಚಂದ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್‌ನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ರೋವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಈ ಹಂತವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಓರಿಯನ್‌ನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಓರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಮೈಲಿಗಳು (100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಹಾರುತ್ತದೆ. "ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಿಷನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

NASA's Artemis I Moon Mission: Here is all you need to know about the one-of-a-kind NASA Artemis I mission to the Moon. Know Launch date, time, details, how and where to watch live