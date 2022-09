Features

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಕಲುಪುರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರೈಲು ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕವಾಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಗಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ತರಬೇತುದಾರರು 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವ ಆಸನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ 32 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೇಕ್‌ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೋಟಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಘಾಟ್ ಕಾ ಬಾರಾನಾ ನಡುವೆ ಹಂತ I ಪ್ರಯೋಗ, ಎರಡನೇ ಘಾಟ್ ಕಾ ಬಾರಾನಾ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ, ಕುರ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್‌ಗಂಜ್ ಮಂಡಿ ನಡುವಿನ ಡೌನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಟ್ರಯಲ್ ನಾನ್-ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕುರ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ರಾಮಗಂಜ್ ಮಂಡಿ ನಡುವಿನ ಡೌನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಕುರ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ರಾಮಗಂಜ್ ಮಂಡಿ ನಡುವೆ ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲಾಬನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Prime Minister Narendra Modi will launch the Vande Bharat Express between Gandhinagar and Mumbai on September 30 at 10:30 am at Gandhinagar station and travel by train from Gandhinagar to Kalupur railway station.