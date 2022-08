ಶಿವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಭರಣವೇ ನಾಗ ದೇವತೆ; ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಶಿವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯ ಸೋಮವಾರದಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಶಿವ ಮತ್ತು ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ 2022 : ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಈ 8 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಸವಾಗಲಿದೆ..!

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಾಗ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ವಿಧಾನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯು ಮೊದಲನೇಯ ವಾರದ 2ನೇ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The month of Shravan is very dear to Lord Shiva, Fasting is observed on the Monday of Mangala Gauri in this month. Along with this important festivals like Nagar Panchami and Rakshabandhan also fall in the month of Shravan,