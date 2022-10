ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಂದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಅರಮನೆ ದ್ವಾರಗಳು!

Features

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ಕಟ್ಟಡ, ಆಯುಧ, ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದಸರಾ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರಮನೆ ಸದಾ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಅರಮನೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮನತಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ಘಟ್ಟವಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನವಂತು ಅರಮನೆಯ ವೈಭವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

ಟಾಂಗಾ ಏರಿ ಹೋಗುಮಾ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಿದ 45 ಜೋಡಿಗಳು; ಪಾರಂಪರಿಕ ಉಡುಗೆಯ ರಂಗು

ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಜಪಡೆಯ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವ ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲಾತಂಡಗಳು, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಕಳೆಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಲರಾಮದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆ ಸುಂದರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರವೇ ನೆರೆಯುತ್ತದೆ.

English summary

Mysuru Palace is an beautiful monument located in Mysuru city, It is counted as one of the largest palaces in India. check here Interesting Facts and Information about Mysuru palace Gates.