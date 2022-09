ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ- ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಕುಂದಿದೆಯಾ? ಏನು ಕಾರಣ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶ್ರಿ ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶರಣರು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕಾವಿಧಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಸೆ. 12ರಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ.

ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶರಣರ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ- ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಂಧನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಹೌದು.

ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

64 ವರ್ಷದ ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದವರು.

ಮುರುಘಾ ಮಠ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಠಗಳಲ್ಲೊಂದೆನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಠದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರ ಆತಂಕ.

English summary

Murugha Mutt Seer Dr. Shivamurthy Murugha Sharanaru is facing serious allegations in POCSO act. Though he projected as progressive thinker, Congress is carefully treading the path of not to support the seer in this case.