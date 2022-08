ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಕರಣಗಳು..

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಇಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶದ ಎರಡು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಂಟು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಐದು ರೋಗಿಗಳು ಕೇರಳದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೇರಳದ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ರೋಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.

English summary

8 monkeypox cases reported in India so far Read more The World Health Organization (WHO) has declared monkeypox a global health emergency. More cases of monkeypox have been reported in 75 countries and territories globally,