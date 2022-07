Features

oi-Minuddin Nadaf

ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಜನರನ್ನು ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆ್ಯಪ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದು ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಇಂದಿನ ಯುಗ ತ್ವರಿತ ಸಾಲಗಳ ಯುಗ. ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ವರಿತ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋನ್‌ಆಪ್ ಅಕ್ರಮ: 22 ಆಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂಧನದ ಬೀತಿ

ಇಂದು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಜ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಕಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

English summary

600 fake bank loan Apps out there to steal your money; Know whether apps are genuine or fake check here, The Reserve Bank of India in a report said that there are around 600 illegal loan apps running on various app stores among Android users,