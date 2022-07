1ನೇ ತರಗತಿಗೆ 6 ವರ್ಷ; ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Features

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 27: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 1 ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು 6ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಈ ಆದೇಶ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 5ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 3.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್‌ಕೆಜಿ, 4.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯುಕೆಜಿ, 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ , ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

English summary

Minimum age for admission to Class 1 now 6 years in Karnataka; Know why govt increased the children age limit? how to calculate and which academic year it will be implemented? Read on.