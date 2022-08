ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರಿಗೆ ವಿಲನ್, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಹೀರೋ- ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ್ದ ಗೋರ್ಬಿ

Features

ಮಾಸ್ಕೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 31: ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 91 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಮಾಸ್ಕೋದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೈಸಾ ಟೈಟಾರೆಂಕೋ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕಾರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಜೊತೆ ಬಹುತೇಕ ವೈರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕೂಡ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುತೂಹಲವೆಂದರೆ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಗೋರ್ಬಚೇವ್. 90 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ ಮೊದಲ ಸೋವಿಯತ್ ಮುಖಂಡರೂ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಕೊನೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತಿದೊಡ್ಡದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಗೋರ್ಬಚೇವ್, ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ದೇಶ ಹಲವು ವಿಭಜನೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿತ್ತು.

