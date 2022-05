ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾವು ರಫ್ತು: ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 20: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರವೇ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ತರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಅವರು ಗುರುವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Proud Moment for Baramati! Mangoes Produced by Rainbow International, Baramati will be gifted to @POTUS and his Staff! https://t.co/1efhVwxsRX

ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಹಣ್ಣು ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಮೊದಲ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ರಫ್ತುದಾರ ರೈನ್‌ಬೋ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈನ್‌ಬೋ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸಿ ಭಾಸಾಲಾ ಆಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕೇಸರ್, ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮಂಕುರ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಮಾಯತ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಸಲ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವು ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಭಾಸಾಲಾ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾವುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಯುಎಸ್ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರವು ಯುಸ್‌ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (USDA) ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಮಾವು ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯುಎಸ್ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಕಿರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ! ರೈನ್ಬೋ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ನಿಂದ ಮಾವು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬಾರಾಮತಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

