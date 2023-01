ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2023: ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ?

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 1: 2023 ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಭಾರತದ ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಮತ್ತೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲು ಆದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹಬ್ಬವಾದ್ದರಿಂದ ತುಸು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿಯೇ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಯಿ, ಹಲ್ದಿ, ಕುಂ ಕುಂ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್‌ ಎಂದೇ ಸಂಕ್ರಾಂತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸವಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪೊಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೊಯ್ಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೂಳಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

