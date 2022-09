ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಹೌದಾ? ಏನು ಕಾರಣ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವರ್ಸಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಇವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವೈಭಿನ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದು ಹೌದು.

ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅನುಪಾತ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಅರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಲ್ಲುದು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು? ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀಲಂಕಠನ್ ಅವರು ಬಿಬಿಸಿಗೆ ಬರೆದ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈಗ ಅವು ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಏನು? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು.

English summary

According to many economic and social indicators, South Indian states including Karnataka are more developed when compared to north Indian counterparts. The trend started from 80s according to datas available.