ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣವೂ ಸಖತ್... ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಯಾಕಿಷ್ಟ?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ-೨, ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್, ಕೆಜಿಎಫ್-೨, ಪುಷ್ಪಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಬಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆಯಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮರೆದಾಡತೊಡಗಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಸಿವೆ? ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥವು ಏನಿವೆ?

